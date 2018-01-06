「豬」隊友！寵物豬逛大街害騎士慘摔 飼主哭哭惹…

新北市廖姓男子的寵物豬沒關好，跑到馬路上逛大街，害騎士撞到「犁田」，廖男不但痛失愛豬，還被判拘！示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2018-01-06 21:34

〔記者陳慰慈／新北報導〕寵物豬沒關好跑到馬路上亂晃，害騎士「犁田」，飼主因此吃上官司！

新北市廖姓男子在公司停車場空地處，養了一隻迷你豬當寵物，每天餵剩菜剩飯，讓迷你豬變得一點也不迷你了，長成大豬。因豬舍門未上鎖，2015年9月3日凌晨，豬突然跑到馬路上「逛大街」，一名李姓騎士行經閃避不及，與豬相撞，豬當場慘死，李男人車倒地，身體與眼部都有擦傷，新北地院依過失傷害罪判廖男拘役59日，得易科罰金5萬9000元，可上訴。

警詢時，廖男供稱，寵物豬曾多次跑出公司，遭人檢舉，老闆有叫他不要再繼續在公司養豬了。案發當天，他有將豬舍門栓上，但未上鎖，坦承寵物肇事釀車禍，希望能跟李男協商處理。不過，法院審理時，他改口說，寵物豬案發前兩天走失不見，案發當日他休假，事後他才聽同事說，巷口有隻豬遭撞死，現場照片中肇事的豬隻跟他的豬不一樣，他也未看到肇事豬隻屍體，無法確定是不是他的豬與李男相撞。供詞前後不一。

法官勘驗廖男公司監視器畫面，發現廖男的寵物豬從公司停車場走到馬路閒晃，準備回豬舍時與李男機車相撞，因豬隻身上無任何反光物品，凌晨時分道路又光線不佳，認定廖男疏失，放任寵物四處趴趴走，妨害交通，又矢口否認犯行，且迄今未與被害人和解，因此判處他拘役59日。