通緝犯躲屏東3年闖紅燈 桃園胞弟躺著也中槍…

2018-01-06 21:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕設籍屏東的楊姓男子從104年就遭通緝，他躲回屏東老家，平日騎著機車四處趴趴走，但去年9月9日他違規闖紅燈遭攔，卻謊報胞弟身分，直到人在桃園弟弟莫名其妙接到罰單通知，驚覺不對勁，直嗆監理站「怎會有這樣誇張的事！」也因此引起警方注意，終於逮捕逃逸的楊男。

枋寮警察分局草埔派出所所長吳樹和、警員胡晉傑，去年9月9日於台1線執行防制交通事故稽查勤務，攔查到1名機車騎士闖紅燈，騎士聲稱未帶證件，謊報弟弟之名，警方核對影像無訛，而開單告發。

不過，罰單寄出後，引來楊弟質疑，在11、12月間陸續向屏東監理站陳情，指他在桃園市從事保全工作，違規當時根本未回屏東，直批「怎會有這樣誇張的事！」事後警方查證，違規機車車主為楊姓兄弟的母親，不過，楊弟堅稱當時未回老家，且不認識登記的「車主」，至於何人騎乘，他也無義務查證。

警方深感「內情不單純，繼續偵查，本週所長吳樹和再率警員遠從獅子鄉到潮州鎮車主住處埋伏，晚間見到楊男騎同部違規機車返回，認為機不可失，當場攔查，確認騎士就是遭通緝的楊姓嫌犯。

楊嫌與弟弟眉宇間確實有相似之處，楊嫌見警再次上門，坦承違規冒名。楊嫌104年間即為屏東地檢署發布毒品執字通緝、105年間又被彰化地檢署發佈竊盜通緝，甚至讓公務員登載不實，警方除了重新開單，也對楊嫌尿液初篩，果然也呈現毒品陽性反應，依涉嫌偽造文書、毒品罪嫌送辦。

警方指出，楊嫌小時候住過枋山，所以才在枋山鄉被隔壁鄉的草埔所長逮到，而一般若查證陳情人，確實沒有在開單地區活動，一般都會撤單，不過實在有異，再深入查證，這才讓冒用弟弟年籍兩年餘、自以為「天衣無縫」的楊嫌落網。

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