惡狼100元利誘女童口交 掐脖子大喊「快射了」

2018-01-07 00:00

〔記者吳政峰／台北報導〕祁姓男子2015年以每次100元代價，利誘友人的11歲女兒小茹（化名）與7歲姪子小昌（化名）口交，就連罹患癲癇的小茹阿姨在場，他也照樣犯案，高潮前還掐著小茹脖子大喊「快射了」，行為變態。高等法院認為祁男利用被害童心智、年齡及家庭弱勢，惡行重大，依與未滿16歲之人性交易罪6次，判刑9年6月。

祁男2010年透過職訓中心結識小茹母親，經常登門聊天，連帶結識同住的小茹與小昌，5年後某日，祁男攜酒拜訪，見家中只有兩童，年幼可欺，竟命令他們為己口交，兩童不敢反抗，慘遭蹂躪，事後獲得100元零用錢封口。

祁男食髓知味，屢次以「不要就不給錢」威脅利誘口交，身處經濟弱勢家庭的兩童對性毫無認知，就算感到不舒服與不願意，為了避免「阿伯」生氣，還是乖乖配合。

離譜的是，祁男明知小茹的阿姨在屋內，仍明目張膽命令兩童口交，無視罹患癲癇、領有殘障手冊的小茹阿姨直擊；某次還趁著載小茹阿姨前往復健途中，要求小茹在車上幫他舔下體，讓小茹阿姨目睹犯行，行為令人髮指。

直到其他長輩察覺小茹言行有異，深入了解才揭露驚人案情，立刻質問祁男，祁男隔天自行投案。

小茹表示，「阿伯」會先把尿尿的地方塞進她的喉嚨，整個人再趴到身上壓著，掐著她的脖子說「快射了」，令她很痛，大聲哭叫卻沒人來相救，覺得被欺負了；小昌則說，雖然不想做這件事，但怕說不要阿伯會生氣，所以沒拒絕。

祁男未否認獸行，稱已與家屬和解，希望法官輕判，但合議庭認為祁男明知兩童年幼，心智發展不健全，卻利用他們的經濟弱勢利誘口交，惡行重大，不可輕縱，依法重判。可上訴。