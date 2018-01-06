不滿藏傳佛教 中配罵「綠蛆」賠6000再罰5000元

2018-01-06 14:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕從中國嫁到台灣的梁姓女子，與台灣籍羅姓男子同為LINE群組「臺灣陸配聯合總會」的成員，羅男在該群組內張貼一張照片，內容是中國籍女子參加藏傳佛教在台中市舉辦的活動，引起多名對藏傳佛教深具敵意的中國籍配偶不滿，質疑羅男是「綠蛆」，羅女更以「綠蛆就是噁心的寄生蟲」等語辱罵羅男，法院審理時，梁女不否認辱罵「綠蛆」，卻辯稱她只有解釋「綠蛆」的意思，沒有侮辱的犯意，台中高分院認為她已賠償羅男6000元和解，判她罰金5000元，但宣告緩刑2年確定。

判決書指出，羅男於擁有逾300名成員的「臺灣陸配聯合總會」內，張貼中國籍女子參加藏傳佛教某位喇嘛在台中市舉辦活動的照片，因群組內部分「陸配」（中國配偶）對西藏的藏傳佛教具敵意，進而質疑羅男是「綠蛆」，其中，李姓中國籍配偶先辱罵「回你綠蛆群裡」、「不敢露真面目，是不是綠蛆，逃不過我的眼睛」等語（判處罰金3000元確定）後，梁女又跟著起鬨：「這裡是陸配的群體」，「綠蛆就是噁心的寄生蟲」，指稱羅男就是「噁心的寄生蟲」。

台中地院一審時，梁女不否認辱罵辱罵「綠蛆」，卻又辯稱她只是解釋「綠蛆」的意思，沒有侮辱羅男的犯意，台中地院不採信，依據公然侮辱罪判處罰金5000元，梁女不服判決上訴台中高分院，並趕緊賠償6000元與羅男和解，二審認為她已認錯道歉並賠償，應知警惕而無再犯之虞，雖維持一審的罰金5000元判決，但宣告緩刑2年，全案判決確定。