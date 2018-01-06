自投羅網！女慣竊跑派出所借錢 警察正辦她的案子

2018-01-06 13:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市周姓女慣竊，於中部地區至少犯下10多起竊案，她騎機車途經中市警局第三分局正義派出所旁，機車沒有油，厚顏的她跑到正義所內，向員警借錢加油，不料，員警剛好忙著調閱監視器，偵辦周女涉入的竊案時，一抬頭就見周女模樣，與監視器內的女賊相似，「這位不是我們尋找的女賊嗎？」當場甕中捉鱉，將她逮捕依竊盜罪法辦。

正義所員警是在上月27日凌晨3時許，徹夜偵辦轄區內竊盜案件，員警正在調閱監視器中，30歲周女走進派出所，厚顏無恥大喊：「我要借錢！」員警發現，「這位不就是我們正在找尋的女慣竊？」調查顯示，周女30歲無業，是經常性竊盜犯，於去年犯10餘起竊盜案，行竊地點廣佈雲林、彰化、台中等縣市，都是臨時起意的作案，下手目標為各大超商、連鎖商店、量販店等。

調查發現，周女在下手行竊前，會假裝購物，將所要竊取的物品拿在手上，於店內四處張望，了解離開動線及與店員位置後，迅速離開店家。如遇到店家有裝設電子感應門，周嫌更會將所竊取的物品高舉過感應門，來迴避感應。

周女居無定所，行蹤飄忽不定，正當員警擴大調閱監視器欲找出其住處時，沒想到周嫌竟膽大包天，到臨近的第三分局正義派出所自投羅網借錢，聲稱機車沒油，要跟警察借錢加油，剛好被員警來個甕中捉鱉，周女坦承犯案，全案在詢問後依竊盜罪法辦。