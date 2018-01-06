2萬元宜興茶壺被偷找回 失主反而「藍瘦香菇」因...

2018-01-06 13:34

〔記者黃建華／高雄報導〕一名70歲的陳姓老翁向新興分局中山路派出所報案稱，放在騎樓茶桌上價值2萬元的宜興茶壺及壺斗不翼而飛，警方費了一番功夫找到謝姓竊嫌，未料，謝嫌的一席話，讓找回心愛茶壺的失主反而「藍瘦香菇」，原來謝嫌認為，自己偷到的只是價值200元的仿古宜興壺，並非真品。

警方說，陳男報案時，指被竊茶壺是「1970年宜興鐵沙薄胎12人份標準壺」，當初以新台幣2萬元向愛茶的友人購得，本來以為騎樓茶桌有監視器，應該很安全，被偷相當不捨。

警方調閱案發地點周遭監視器，確認茶壺是一名騎腳踏車男子所偷，循線鎖定住在附近不到800公尺的謝男（67歲）涉案，在1月4日將他傳喚到案，在其家中起獲失竊的茶壺及壺斗。

警方調查，坐擁6樓透天厝的謝男並不缺錢，但太太見警到家拜訪，就知先生手癢又去偷東西了，不斷向員警道歉，還對先生直罵，「你真是老番顛，講都講不聽」，他坦承愛泡茶，當天12點多騎腳踏車經過，看到該民宅騎樓有茶具，一時起盜心而行竊。

被害人在警局聽到同樣是「識貨」的愛茶人士所為，覺得同情，也對員警迅速破案感到佩服，沒想到下一秒心情就「藍瘦香菇」。

謝嫌竟說，他拿著這茶壺請專門收購茶壺的店家鑑定，店家一看就說，「這是仿古茶壺，落款又模糊，很明顯是模具做出來的」，還跟謝嫌說，「毫無收藏價值，大概只值200元，你在家用來泡茶就好！」

失主陳男原本在警局還開心的端詳失而復得的愛壺，在聽到愛壺市值僅有200元，心情頓時盪到谷底，警方詢後將謝嫌依竊盜罪嫌函送法辦。