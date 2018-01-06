燒肉店6年4次火災 出勤義消PO文酸爆

嘉義市區有家燒肉店在元旦當天發生火災，所幸無人受傷。燒烤示意圖，與新聞無關。（資料照，記者李惠洲攝）

2018-01-06 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市區有家燒肉店在元旦當天發生火災，所幸無人受傷，但其實該店在6年內就發生4次火災，有義消在臉書酸，這家店的客人要練就跑百米的速度，不過店家喊冤，認為只是高溫冒煙，客人緊張才報警，並不是真的火災。

《三立新聞》報導，元旦嘉義市區有家燒肉店整間店都是濃煙，客人嚇得全跑光，所幸無人受傷，警消人員透露，在現場發現疑似是木板起火，立刻將火勢撲滅。

報導指出，不過有出勤的義消發現，這家燒肉店三番兩次發生火災，在臉書PO文寫道：「這家燒烤店要去吃的看倌！你要練就跑百米的速度，還有緊急應變的能力，因為你的座位下可能隨時都會發生冒煙的效果，福利就是有可能可以吃免費燒肉，因為你要逃命！」

義消也呼籲店家盡快改善，希望業者別拿自家及別人生命開玩笑。燒肉店店長則否認店內的設備有問題，認為是高溫冒煙，客人才緊張報警，並強調如果客人烤肉烤得火很大，員工都會先將火關掉，讓溫度不要這麼高，烤爐也有2道防火閥，一察覺有濃煙員工就會排除，排煙風管甚至一年還會換3次。