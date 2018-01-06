慣竊騎贓車撒網偷35條吳郭魚 警民圍捕合逮

2018-01-06 12:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮警察分局枋山分駐所所長李天寶、警員莊浩生趁新年到轄區的成功社區，透過關懷據點向耆老們宣導犯罪預防時，突有1名村民慌張地跑來告知兩人，指1名約40歲的男子在海邊的魚塭形跡可疑，疑似撒網「偷魚」，警方立即前往。

兩人到場時，果然發現1名男子於漁塭內，行為鬼祟，而該男子一見警方到場，疑似心虛立即甩開手上水桶、漁網，往魚塭中小路逃逸，兩員警則兵分兩路包抄，還請附近村民一同圍捕，最後在漁塭後方的小路將該男子包圍逮捕。

警方調查，該36歲的柳姓男子為轄區慣竊，竊盜案例累累，當場並起出高達35尾鹽水吳郭魚，也查扣犯案工具漁網一件，柳嫌亦坦承不諱。

漁塭主人清點損失後，指目前鹹水吳郭魚市價1公斤約120元，該35尾重15公斤總價1800元，雖然金額不大，但遭竊重創心血，年關將近更是不堪其擾，所幸警方收網逮捕竊嫌。

警方表示，除偷魚，柳嫌對如何到偏僻魚塭是支吾其詞，帶返柳嫌回到現場，在漁塭50公尺發現1輛停放的腳踏車，明顯非漁塭主人所有，柳嫌明知無法掩飾，這也才坦承是他數週前在枋寮鄉內偷竊而來。

枋寮分局併案偵辦並通知失主前來領回，失主稱該車是他市場買菜的代步工具，日前不見從來沒想過能失而復得，非常感激警方尋車，全案並依竊盜罪嫌移送柳嫌。