毒販4天沒吃飯 一口氣嗑警3排骨便當：戒癮報答

2018-01-06 11:26

〔記者林嘉東／基隆報導〕劉姓毒蟲等4名毒品分銷組，昨天一舉遭警方瓦解。劉落網時自稱已4天沒吃飯，瘦得剩皮包骨，一餐吃掉警方買的3個排骨便當，感動的說，「我出獄，一定痛改前非，戒癮報答！」

基隆港務警察總隊日前接獲港區販毒情資指稱，有毒販往來港區周邊及新北市板橋區一帶，販賣安非他命毒品。

警方經過3個月調查、跟監，見時機成熟，昨在54歲劉男新北市板橋區住處，查獲他的下線36歲朱男、27歲陳女與54歲林男共組的毒品分銷組；由劉向上游購得毒品後，與朱等下線將毒品分銷出給下游毒蟲。

警方隨後在劉的住處查獲5包共重53.26公克安非他命、3包2.26公克海洛因、安非他命吸食器1組。

警見162公分、體重約50公斤的劉身形消瘦、虛弱，關心地問他，「你還好吧！」

劉難過指出，他與毒品上游有金錢糾紛，身無分文，已4天沒吃東西。

警方見狀，幫他買了2份大漢堡當早餐，還不能讓他飽足，中午他又連吃3盒排骨便當，員警見狀面面相覷說，「真是餓壞了！」

副隊長洪靖盛趁機勸劉，盼他戒除毒品、擺脫毒癮，讓人生重新生活。

劉聽後痛哭說，他長期失業，才誤觸毒品，感謝員警的菩薩心腸，沒有因他是毒犯而鄙視他，出獄後，一定痛改前非，戒除惡習。

警訊後將劉等4人依違反毒品危害防制條例送辦。

基隆港務警察總隊薛文容總隊長表示，施用毒品毀滅人生的案例時有所聞，警方雖能助其一時，解決饑餓，但還要犯嫌有戒毒的決心，盼毒品人口能以此為戒。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆