獨家》鎖定了！ 「血洗彰中」藏鏡人疑彰中生 警傳喚到案

2018-01-06 10:41

〔記者湯世名／彰化報導〕抓到了？偵辦臉書發文嗆聲「想要殺人，要讓教官人頭落地」，以及「彰中人一定得死」等瘋狂言論的彰化警方有重大進展，根據多方線索與情資，鎖定彰化高中在校生、已畢業的彰中校友或校外人士涉嫌重大，已陸續通知到案，不排除近期內案情即可明朗，甚至宣布破案。彰中校長吳文宗則強調「依法處理」，若真是該校在校生所為，也將對該名學生進行心理輔導。

「12月18日，等著看吧，...，彰中人一定得死！」彰化地區臉書社團「靠北彰中」，去年12月初出現一篇po文，嗆聲「想要殺人，要讓教官人頭落地」、「要讓所有彰中人陷於水深火熱之中」，更嗆聲「教官你來抓啊，我讓你人頭落地」，以及「彰中人一定得死」等，瘋狂言論引發彰化高中師生恐慌，造成多名學生請假，彰化警方接獲校方報案如臨大敵，全天候派員巡邏，維護校園安全。

承辦該案的彰化警方專案小組發現，這篇出現在臉書社團「靠北彰中」的瘋狂文章，匿名網路留言的「藏鏡人」，其散布這篇文章最原始伺服器，是來自中美洲國家巴拿馬，再由網友轉貼在台灣的「靠北彰中」臉書社團，因而在彰化地區掀起騷動。

警方根據PO文內容來看，內文有寫到「教官」、「華陽岡」等字眼，相關字句都是衝著「彰中人」而來，再根據相關重要情資交叉比對，鎖定發文嗆聲的藏鏡人，有高度可能性是彰中在校生，或是已畢業的彰中校友，或與該校有某種程度關聯的社會人士，連日來依「排除法」逐一剔除後，剩下少部分涉嫌重大的人士，已陸續傳喚到案，不排除近日內即可宣布破案。

針對嫌犯很可能是彰中在校生，該校校長吳文宗表示，希望警方早日逮到藏鏡人，若嫌犯真是該校在校生，依法「該如何處置，就如何處置」，但站在校方立場，除了將依校規處分，還將針對該名學生了解其發文嗆聲的動機，並進行心理輔導，將其行為導正。