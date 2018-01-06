孕婦通緝犯好會跑 警攔機車幫忙才追上

2018-01-06 10:28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港警分局昨天（5日）傍晚，在1處鐵皮屋工廠執行安居專案時，廠內1名女子突拔腿就跑，警方見追不上，還在路邊攔了1部機車幫忙才逮到人，前後1公里，原來女子是毒品通緝犯，而且已懷孕4個月；警方今天（6日）上午表示，女子一番狂奔之後，經連夜觀察，還好胎象穩定。

里港警分局大平派出所警員邱皓暉、楊文龍，5日傍晚訪視里港鄉潮厝村里嶺路段一處鐵皮屋工廠，正與蔡姓老闆閒聊時，發現1名女子形跡可疑，刻意閃躲從後門溜走，員警直覺有異，旋即尾隨盤查，女子見警方到來，立即拔腿狂奔。

員警立即在後追趕，還請行經機車騎士載他幫忙追捕，女子見狀也攔了1部機車想如法泡製，但騎士不理她，女子只好繼續往前衝，最後當然還是被警方攔下，前後追了約1公里；女子落網後十分激動，頻頻哀求大喊「拜託啦！」，請警方放她一馬。

經查該女子姓郭，66年次，住高雄市美濃區，有毒品前科，因毒品案遭判刑8個月，去年10月遭高雄及屏東地檢通緝；郭女遭警方逮捕時，表示已懷有4個月的身孕，早已不敢再吸毒，但警方存疑，最後她被依法逮捕上銬，解送歸案。

據警方調查，近幾個月來，郭女為閃避服刑及警方查緝，離家在外四處躲藏，幾天前才剛到蔡姓老闆所開的防火材料工廠工作，並居住在工廠內。

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