竹縣關西民宅火警 2脫困1命危

新竹縣關西鎮中山東路一處民宅今早8點多傳出火警，消防局派遣大批人車前往搶救。（（記者廖雪茹攝）

2018-01-06 09:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣關西鎮中山東路一處民宅今早8點多傳出火警，消防局派遣大批人車前往搶救；警消表示，已有2名民眾自行脫困，但疑似尚有1人受困屋內，經緊急灌救，發現1名40多歲陳姓男子疑似失去呼吸心跳，由關西分隊救護車送醫急救。

失火民宅為2層樓建物加蓋1層鐵皮屋，新竹縣消防局派遣關西、橫山、新埔、第一大隊共12車26人前往搶救，目前火勢已熄滅。