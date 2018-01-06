比台南綠薯條恐怖！ 網友爆彰化麥當勞被吃到發芽薯條

網友爆料，彰化地區有麥當勞被消費者吃到發芽薯條，店副理還聲稱「台灣氣候潮濕，薯條變綠正常」。（圖擷取自爆料公社）

2018-01-06 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕台南市衛生局昨（5日）下午稽查出，麥當勞台南民族店有薯條部分表皮出現綠色情形，已責令業者暫停販售，但有網友爆料，彰化地區的麥當勞，先前被消費者吃到發芽薯條，店副理還聲稱「起來疑似芽眼的部分其實是鬚根」。

民眾在臉書社團「爆料公社」Po文指出，去年12月16日，彰化地區一間麥當勞，被一名懷孕的消費者吃到發芽薯條，店副理出面向消費者澄清，指稱台灣氣候潮濕，所以馬鈴薯呈現綠色是正常現象，而薯條上「起來疑似芽眼的部分其實是鬚根」，辯稱只是表皮沒有削乾淨，「不會具有毒素」。

懷孕的消費者控訴，那名麥當勞副理事後未經任何科學檢驗，就致電「說了一堆不專業又想卸責的理由」，還「急著要把疑似發芽的薯條討回去」，更主動直接向她撕破臉說「既然無法達成共識那就謝謝再見」，讓她與網友大呼不可思議，直呼「這就是台灣速食業龍頭的處理態度」。

台南市衛生局昨天（5日）下午稽查麥當勞台南民族店等兩批號的薯條，發現部分表皮出現綠色情形，當下責令業者暫停販售、要加強自主管理，衛生局表示，馬鈴薯若發芽或芽眼及芽根變綠，整顆馬鈴薯可能已產生茄鹼，若被吃下恐導致急性中毒，出現頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等現象。