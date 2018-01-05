「檢察官」來電通知詐騙案破了 少婦傻遭二度狠詐

2018-01-05 23:49

〔記者王捷／台南報導〕詐騙集團騙了一次還不夠，第二次又誆「破案了」，再詐鄭姓少婦10萬元！鄭女被自稱「檢察官」的詐欺歹徒騙走2萬多元，被老公罵個半死，沒想到報案後不久，歹徒又打電話給她，騙她詐騙案已經破案，不過她的帳戶仍被監管，要將存款再匯到指定帳戶，才能將所有款項歸還，於是，鄭婦又被騙了第二次。

25歲的鄭女是大學畢業，結婚後在家當家管，沒有出門工作，去年11月， 一名自稱檢查官的歹徒打電話給她，聲稱她的帳戶涉及詐欺案遭監管，要她將存款轉到指定帳戶，否則就會被當成共犯。雖是老梗，鄭女卻一聽就上當，將存款2萬多元匯到歹徒的人頭帳戶中。

直到老公返家得知她匯了2萬元，氣得大罵她上了詐騙集團的當，拉著她到警所報案。警方向鄭女說，就算帳戶遭到監管，檢方也不會要求民眾轉帳、匯款，鄭女得知後相當後悔，保證下次會提高警覺。

豈料，事隔1個多月，鄭女又接到歹徒電話，這次歹徒還是自稱檢察官，「好心」地跟鄭女說，上次匯的2萬元詐欺案，檢警已經偵破，損失的2萬元也要還給她，不過，警示帳戶還是沒有解除，可能要再將戶頭內的存款匯到指定帳戶。

結果，這次鄭女匯了10萬元，「檢察官」就消失了，鄭女連上當兩次，丈夫氣炸，警方也覺得她很悲情，受理鄭女的報案後將繼續追查。