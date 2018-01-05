北檢結合戒毒協會 「全人康復計畫」成效顯著

2018-01-05 22:04

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署為感謝解癮戒毒協會，近3年來接受北檢轉介緩起訴附命戒癮治療個案，以正念減壓團體課程輔導毒品個案，顯著降低撤銷緩起訴案件數量，昨由檢察長邢泰釗接見該協會理事長華琳等人，並特別致贈感謝狀；邢也表示，北檢將加強與戒毒協會合作創新，進行追蹤研究及持續精進戒癮治療內涵。

戒毒協會自104年起辦理「全人康復計畫」，接受北檢轉介之緩起訴個案，經追蹤103年底起362位毒品緩起訴個案，其中轉介到戒毒協會共191人，撤銷緩起訴比率為28%，未轉介到協會共171人，撤銷緩起訴比率為57%，相差一倍，顯示有轉介到協會後撤銷緩起訴數量大幅降低。

華琳表示，本次追蹤研究成果，在上月中國雲南舉辦的兩岸藥癮防治研討會上發表，令人驚豔，論文並獲得大會獎項；邢泰釗對於北檢能與戒毒協會攜手合作，開創嶄新的戒毒多元處遇模式，亦表達高度肯定，並允諾將繼續精進推動。

邢泰釗表示，戒毒工作需要犧牲和長期陪伴才能見到成效，尤其北檢轄下的台北都會區白領階級多，犯罪型態不同，因為缺乏港口、海岸或偏遠山區，所以製毒工廠與販毒大盤較少，但是毒品消費市場、新興毒品則比較普遍，所以在毒品政策上，北檢也會強化戒毒領域，盡力降低毒品需求市場。

近年來，北檢結合戒毒協會共同研發緩起訴戒癮治療多元處遇模式，由協會集結司法、社會工作、心理學、腦神經科學及靜坐科學等領域之專家學者，專門設計研發團體課程，發展出本土化且科學化的「全人康復計畫」。

該計畫協助毒品使用者解癮戒毒，嘗試從身心靈三方面切入，引導毒品使用者省思過往的生命歷程與價值觀，進而激發正向人生觀，並付出行動，往健康的人生邁進。

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