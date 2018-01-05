誇張！代表會主席成立「監督小組」勒索包商 公所課長淪跑腿

2018-01-05 14:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕真是無法無天！彰化市代會主席楊惟欽，以代表會的名義成立「工程監督查核小組」，涉嫌對包商勒索敲詐，而課長、課員淪為他的跑腿。負責承包市公所進行納骨櫃工程的有田公司，不堪其擾被迫「上繳」170萬回扣，但楊惟欽堅持要拿200萬元，事件因此爆發開來，彰化檢調去年11月展開偵辦，今天偵查終結，將代表會主席楊惟欽及課長林宏柏依貪污罪起訴。

起訴書說，市公所發包的「第一公墓納骨櫃整修第一期工程」於104年11月由有田公司以6680萬元得標。隔年1月代表會主席楊惟欽把承辦的楊姓課員叫來主席室，特別交待楊「如果納骨櫃工程進度落後、無法達到建築師的要求，能解約就解約」。

起訴書指出，105年5月間，楊惟欽以代表會名義成立該工程的「專案查核監督小組」，聲明市公所的施政及工程均需該小組審議通過，接著針對有田發包的納骨櫃工程處處刁難，迫使原先組立之納骨櫃拆解送驗，致使工程停工，也無法進行後續工程。

起訴書指出，有田公司由吳姓負責人出面疏通，答應付給楊惟欽200萬元回扣，之後才得以標得後續工程3440萬元。

吳姓負責人於106年6月透過公所民政課長林宏柏把170萬元轉交給楊惟欽，但林受楊之託應取拿200萬元，林受命後對吳質疑，但吳表示「我已經沒錢了，只有170萬元」，林宏柏淪為吳姓負責人與楊惟欽之間，成為隔空「討價還價」的中間人，楊堅持一定要200萬，吳堅稱身上只有170萬元，林宏柏被夾在中間傳話，他用Line告訴吳「噩夢能不能結束，我只是盡人事聽天命」。

後來，吳從朋友方借得30萬元，總共200萬元交給林宏柏，楊惟欽再透過朋友向林宏柏收取這筆錢。