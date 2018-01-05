太平警分局送「炫字小風扇」 提醒民眾「酒後不開車」

太平分局推出會秀出「酒後不開車」文字的「炫字小風扇」，提醒民眾不要酒駕。（記者蘇金鳳攝）

2018-01-05 13:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕近來酒駕事件不斷，更造成多起死亡悲劇，台中市太平警分局推出獨一無二的「炫字小風扇」，在風扇轉動時，就能秀出「酒後不開車」的文字，要送給民眾及小朋友，加深其印象，也提醒家人不要再酒駕。

年關將屆，尾牙及聚會等飲宴多，酒後不駕車的觀念雖然一再宣傳，但是還是有人硬要酒後駕車，平安回家是自己及別人幸運，若發生車禍是害人害己，但就是有人不顧他人死活，毀了別人家庭也毀了自己。

為了加深民眾不要酒駕的觀念，太平警分局特與生產「炫字小風扇」的廠商合作，在小風扇旋轉時，能秀出「酒後不開車」的文字，相當有趣，將要在小朋友參訪分局或轄下各派出所或者是活動時，送給民眾及小朋友。

此外，還有「螢光反光臂帶」及「Q版警察公仔鑰匙圈」等宣傳品，加上「炫字小風扇」，將有一千份，已近日開始贈送，一推出深獲小朋友及家長們喜愛，近期也將透過校園宣導及學童機關參訪時機陸續發送。

太平分局表示，希望透「炫字小風扇」、「螢光反光臂帶」及「Q版警察公仔鑰匙圈」，這些新奇又好玩，吸睛程度百分百的酷炫小宣傳器，除可吸引小朋友目光外，也可以透過酒駕警語讓家長們重視不要酒駕的重要性，並且引起親子間的共鳴，不但教導孩子正確觀念，也達到潛移默化的效果。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

最近將透過分局「犯罪預防宣導團」深入校園、傳統市場、大賣場及機關參訪方式發送。