誆混油外銷影響股價 富味鄉判賠股民1585萬

2018-01-05 13:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕富味鄉食品2013年10月捲入混油風暴，卻對外發布不實重大訊息，宣稱精煉棉籽油全數外銷，3天後才改口承認是內銷台灣，致使股價重挫，高等法院去年12月依違反證交法判負責人陳文南有期徒刑4年，執行副總經理兼發言人林秀蓉2年4月徒刑，新北地院今再判陳、林及富味鄉公司，須賠償175名投資者共1585萬餘元，仍可上訴。

2011年7月起，富味鄉遭質疑在台販售油品混摻棉籽油，陳文南等人為避免實情曝光影響公司商譽及股價下跌，由林秀蓉2013年10月21日晚命員工在公開資訊觀測站刊登「本公司棉籽原油來自澳洲，精煉後直接銷往國外，未在國內銷售使用。」林另在證券櫃買中心辦理說明會時也再度對外宣稱，兩度發布重大不實訊息。

但新北市衛生局發現富味鄉並沒有外銷棉籽油調和油的紀錄，陳、林見穿幫，同年10月24日上午在公開資訊觀測站公告，坦承使用棉籽油且內銷，進而影響富味鄉的股票交易價格，導致股民受損。

法院審理時，陳、林等人否認更改重大訊息影響公司股價，認為影響股價的其實是將原無食安疑慮的精煉棉籽油散佈為毒油，引起大眾恐慌，股民損失是受這些不實傳言所致。

證交櫃買中心股票交易分析顯示，富味鄉股價2013年10月21日成交價64.98元，澄清為內銷後22日回升到68.58元，24日盤中公告內銷後，下跌至49.92元，翌日更下跌至41.49元，且於不實訊息公告前，富味鄉每日成交量才43張，公告後每日暴增至千張，24日更高達5千多張。

法官認為，證交櫃買中心資料足以證明富味鄉的不實重大訊息影響股價，認定陳、林辯詞不可採，判2人及富味鄉公司需賠償股民。