花蓮楓林步道驚見垃圾瀑布 10噸廢棄物恐污染水源

鄰近保安林地暨水源涵養保護區的花蓮縣吉安鄉楓林步道，近1年來慘遭不肖業者違法丟棄營建廢棄物。（警方提供）

2018-01-05 13:04

［記者王峻祺／花蓮報導］鄰近保安林地及水源涵養保護區的花蓮縣吉安鄉楓林步道，近1年來慘遭不肖業者違法丟棄營建廢棄物，10噸重的垃圾在林地邊坡上形成一條大山溝，遠眺宛如「垃圾瀑布」，讓當地民眾憂心污染水源，經保安警察第7總隊第9大隊埋伏數天後，循線逮捕4名嫌犯，全案今依違反廢棄物清理法移送法辦。

保7總隊第9大隊去年底接獲花蓮林區管理處舉報，指吉安楓林步道旁林地遭人丟棄大量廢棄物，經會同南華工作站及環保局稽查人員現地會勘後，空拍評估現場廢棄物高達10噸重，恐有危害當地生態自然景觀疑慮。

因地處偏僻又鄰近保安林地暨水源涵養保護區，警方接獲通報，陸續在沿線加裝路口監視器，經埋伏數天後，終於循線追查到4名嫌犯，其中2人為夫妻檔，4人均坦承因承包處理營建廢棄物，貪圖方便，才僥倖將垃圾載運偏遠山區丟棄。

保7總隊第9大隊警務員曾紹威說，經過濾監視器後，陸續約談65歲康姓男子、31歲曾姓男子及年約50歲的吳姓、呂姓夫妻檔等4人，訊後坦承犯行，環保局稽查人員也認定違法事實，目前全案依違反廢棄物清理法移送花蓮地檢署偵辦。

他強調，犯嫌等人均從事承包營建廢棄物工作，疑似「呷好逗相報」，近1年來陸續載運垃圾丟棄在楓林步道隱密處，累計垃圾量高達10噸，多為廢棄家具、石材、木屑、竹片、紙屑及塑膠等，因鄰近保安林地及水源涵養保護區，惡意棄置廢棄物不僅可能影響居民飲水、灌溉用水，也已危害當地生態自然景觀。

花蓮林管處表示，目前已與環保局、警方緊急進行防護措施並陸續清運垃圾，近年陸續使用高科技設備偵查違反森林法等案件，包括無人機（UAV）及監視器等，呼籲民眾切勿以身試法，一旦查獲違法事實，將依法移送究責。