老闆離家控遭虐待訴離 卻是他先外遇又害妻背債

2018-01-05 12:31

〔記者溫于德／台北報導〕一名在兩岸經商有成的男老闆，自認與妻婚後理念不同、經常爭執，除了被要求搬出原本住處、前往他處獨居外，還被妻子前往潑灑熱湯，或以長條針狀髮簪猛刺，導致他須加裝保全、監視器材自保，並買防狼噴霧劑自衛；他去年不甘生命一再遭受威脅，對妻訴請離婚。不過，台北地院訴訟期間發現原告外遇在先，並因經商失敗導致妻子欠債，日前已打臉原告、駁回原告請求，全案仍可上訴。

據悉，這名專營3M醫療產品的男老闆，除了指被精神或肉體虐待外，另說，即便雙方事後再用簡訊聯絡，但內容充滿謾罵，基於婚姻已充滿破綻，堅持離婚。

至於被告的妻子還原事發經過時則說，兩人1985年底結婚後育有一對子女，原本是和樂融融家庭，但丈夫15年後前往中國接洽工作並外遇當地女子並離婚；但她以「丈夫結束小三關係後再度結婚」，否認不合或不良情形。

但惡性不改的男方，日後再度被女方發現出軌另名中國籍女子，並以「公司在桃園」、「貨運方便」等藉口離家、居住龜山，實際上卻是在當地購屋同居，僅在假日將髒衣服帶回原本住處清洗。此外，她為了使丈夫公司順利周轉，曾出面借貸許多資金、申請支票供使用，對方卻置之不理，造成自身信用不良，並丟失醫院工作；丈夫另曾隱瞞將她申購的國宅向地下錢莊抵押借款卻不還，導致該屋最終遭拍賣。

同時讓妻子不滿的是，丈夫將公司股份及名下房產轉讓胞弟後、才提訴訟，惡意隱瞞脫產在先，豈能反怪她另提訴訟自保。

承審法官依據刑事判決率先認定男老闆重婚在先，使婚姻產生破綻主因；再者，雖他主張「肉體被虐」，但因無證據證明、不予採納；至於雙方簡訊交惡，雖妻確實傳送尖銳字眼或指他「姦淫大陸未滿15歲女子」，但並非如原告所說均是「內容充滿謾罵」，是基於保護債權、保衛婚姻及維護自身權益而做，難以苛責。