伊朗男凱道爆走襲警 妨害公務罪嫌起訴

伊朗籍男子瓦希德襲警遭起訴。（資料照，記者陳薏云攝）

2018-01-05 12:27

〔記者謝君臨／台北報導〕31歲伊朗籍男子瓦希德（Vahid），去年在凱達格蘭大道，以頭槌攻擊2名警員，不到24小時，瓦希德又與公車司機爆發衝突，被警方依傷害、妨害公務等罪送辦，羈押至今，不料瓦希德在看守所時仍情緒激動，竟拆掉舍房窗戶，被關進違規房；台北地檢署今針對凱道襲警部分，依妨害公務等罪起訴瓦希德。

至於瓦希德涉嫌毆打公車司機部分，去年11月，新北地檢署也依傷害罪將他起訴，並建請法院從重量刑；另外，由於瓦希德為中研院的約聘助理，中研院則表示，將依據合約規定，將瓦希德停職處分。

檢警調查，瓦希德疑似患有精神疾病，去年10月12日上午11時許，他在大雨中走在總統府前凱達格蘭大道路中央，警員上前關心，他卻突然大爆走頭槌攻擊2名警員，造成2名員警額頭擦傷、流鼻血，所幸優勢警力及時趕到，將瓦希德壓制帶回，警詢後依傷害、妨害公務等罪送辦，獲檢方限制住居後無保請回。

不料，不到12小時，瓦希德再度出現在新北市永和區福和橋附近，冒雨站在路中央，不讓車輛通行，與公車司機爆發衝突，雙方在路中拉扯、推擠，警方到場後，他情緒仍十分激動，不僅攻擊司機，又襲擊警員，再被警方壓制帶回，移送新北檢偵辦，檢方訊後認為瓦希德有再犯之虞，聲請羈押獲准。

據悉，瓦希德在看守所內仍情緒激動，時常在舍房內大吵大鬧，還曾把舍房內的鐵窗拆下，被關到違規房靜坐處罰。

北檢庭訊時，瓦希德原承認犯行，並允諾不會再犯，但他獲無保請回後又毆打公車司機；事後，瓦希德辯稱，自己有情緒障礙才會失控，對於案發時的相關細節已不記得，由於瓦希德襲警過程均被民眾拍下，檢察官認定罪證確鑿，今將他起訴。