重聽老翁撐拐杖報警 暖警這樣做幫他找到三輪機車

靠著一字一字的書寫對話，警察終於幫老翁找到三輪機車。（記者張瑞楨翻攝）

2018-01-05 12:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名計程車司機，日前載撑著拐杖且重聽的賴姓老翁到中市警局第二分局文正派出所求救，司機強調，嚴重重聽的老翁搭車，兩人雞同鴨講無法溝通，不知道老翁要到何處，只好請警察幫忙，警察也無法跟老翁對話，急中生智，拿起紙筆跟老翁筆談，老翁搭乘計程車的動機，竟然是想要找回代步的三輪機車，靠著一個字一個字的書寫，警察幫他找回三輪機車，讓他掛著滿滿的笑容離去。

文正所調查，司機載著老翁求助時，兩人因無法溝通而顯得焦慮，司機不知道老翁想去何處，老翁急著想告訴司機一些事情，司機又聽不懂，年輕的警員蕭昱晴與陳炤維，雖嘗試與老翁對話，卻也遇到挫折，遂拿起紙筆跟老翁筆談，原來老翁搭車動機，是想要尋找三輪機車。

賴姓老翁雙腳都裝義肢，靠拐杖行動，又有嚴重重聽，日前到加油站上廁所，不慎跌倒無法自救，按了廁所求救鈴後，被加油站報請救護車送醫治療，翌日出院後，他心繫自己的三輪機車，急忙攔計程車要去找騎機車騎回家，卻無法與司機溝通。

警察讓他搭乘警車，先到轄內各加油站訪查，卻找不到機車，老翁突然想起加油站位於臺灣大道和忠明南路附近，員驅車前往，卻還是沒找到，陳員突然靈機一動，直接到老翁就醫的台中醫院附近加油站尋找，一樣沒有找到，乾脆直接到台中醫院，詢問老翁報警送醫的位置，是位於台中市北區一中街附近的中油加油站，終於順利找到老翁機車，老翁不斷感謝兩位警察。掛著滿臉的感激笑容離去。