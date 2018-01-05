小轎車失控撞斷消防栓 駕駛不見蹤影

2018-01-05 11:49

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區新北大道二段、中興北街口，今日凌晨0時許驚傳小轎車自撞事故，警消獲報趕赴現場，發現消防栓遭撞斷，不斷地漏水，小轎車車頭凹陷變形，但卻不見駕駛蹤影，據目擊者表示，事發後有名男子匆匆下車後徒步離開，警方懷疑是酒駕肇事逃逸。

三重分局表示，當時轄區二重派出所警員抵達現場後發現駕駛已自行離開，車內並未搜出違禁品，不排除駕駛是酒駕肇事，畏罪才逃離現場，現場採證結束後已將車輛移至拖吊場保管，事後也已告發紅線違停，將通知車主到案協助釐清案情。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆