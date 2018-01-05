車道上打盹 被撞沒事撞人者送醫

2018-01-05 11:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕彭姓男子疑因疲勞駕駛，今天凌晨開著休旅車到板橋民生路二段，停等紅燈後，直接在車道上睡著，睡了約5分鐘後，遭後方蘇姓男子駕駛的小貨車直接撞上，被撞的彭男沒事，撞人的卻送醫，2人都沒酒駕，肇事原因為彭男無故停車阻礙道路，警方將給予開罰。

警方調查，這起車禍發生在今天凌晨5時18分，民生路二段獲報小貨車、休旅車車禍，警方到場還原，赫見休旅車駕駛因太早起床，疲勞駕駛停在路中間，直接遭後方小貨車撞上。

警方呼籲駕駛上路時，應睡眠充足，避免精神不濟發生事故。