飯局妹「娜塔莎」詐2富商5175萬 錢全還清求輕判

2018-01-05 10:56

［記者張文川／台北報導］29歲飯局妹「娜塔莎」蕭淑媛，以「假交往，真詐財」騙走台、港2位富商5175萬元，台北地檢署去年9月依2件詐欺罪起訴她，台北地院今開庭，2名被害人的律師當庭表示蕭女已還清騙走的錢財，並強調她沒有劈褪和2男同時交往，蕭女請求法官從輕量處可易科罰金之刑。全案改簡式判決審理，定本月19日宣判。

蕭淑媛今天全身深色衣褲，步出法院時戴大黑口罩、棒球帽，並以連帽外套套頭，面對媒體追問「你有認罪還錢嗎？你有劈腿嗎？ 你怎麼會有這麼多錢可以還給對方？」她皆一概不回應，一語不發獨自快步走出法院，攔搭計程車離開。

庭訊時，檢察官特地問蕭女為何要陳姓香港富商將錢分散匯到她的多位親友帳戶？蕭女答稱，是陳自己決定這樣做，因為陳男有婚姻，不方便直接匯到她的帳戶，才分散匯款；她強調她沒有劈腿，從未和另一位被害人李姓富二代交往過，和李男一直是好朋友，像是哥哥和家人的關係，買1800萬房子的頭期款是李男借她的，她已還錢。

蕭女說她已還清對2名被害男子的錢，她目前沒有工作，之前當過車展Show Girl，犯案期間2014至16年間她也沒工作，法官質問她房子和帳戶內被查扣帳戶的3000多萬現金是哪來的？她說是借錢買屋，現金也是她借錢投資所得。

蕭女自承大學肄業，父親去年8月口腔癌開刀，哥哥因車禍受傷而無法自理生活，都需要她的照顧，請求法官從輕量刑，法官說蕭女因有前科而不能緩刑，她的律師表示希望能判處6月以下可易科罰金之刑；檢察官和香港陳男的律師都對量刑沒意見，請法官依法判決；富二代李男的律師則幫她求情，建議法官從輕量刑，讓她能照顧家人並改過自新。全案辯結，定1月19日上午宣判。

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