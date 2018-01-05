男稱帶爆裂物進捷運被逮 虛驚一場

2018-01-05 10:45

〔記者邱俊福／台北報導〕台北捷運台電大樓站內，今天上午9時許，一名林姓男子放話說他身上包包內有爆裂物、毒品，警方據報將林男帶回了解，初步查證男子精神上疑似有問題，偵訊時都中英文雜夾，且包包內有個人3C用品、資料夾等，沒有任何爆裂物，虛驚一場。

警方說，44歲林男當時是欲出站時，突然擋住一個出站口，大聲向捷運站站務人員咆嘯，聲稱隨身包包內有毒品與爆裂物，長達10多分鐘，引發關注，站務人員經通報警方，轄區北市警大安分局帶回偵訊，將深入了解該男子的動機。（11：18更新）

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