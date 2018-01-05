慘！南下工作女友劈腿提分手 想挽回卻迷途山區4小時

2018-01-05 10:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕住在新竹的19歲王姓男子，日前與父親南下工作，王男在電話中得知女友竟趁他南下工作時劈腿還提分手，心情不好喝了酒，竟在酒後大吵大鬧與父親吵架，王男負氣離開旅舍，打算回新竹挽回戀情，卻因忘了帶手機出門，加上人生地不熟，竟在山區迷路4小時，幸警方即時發現解危，帶著王男回到旅舍休息。

警方指出，3日晚間9點半，湖內警分局崇德派出所員警在田寮區西德里糖廠巷內，發現1名年輕人邊走邊哭，走路還一拐一拐，員警驅前盤查後，得知王男因女友劈腿、酒後與父親吵架，負氣徒步離開阿蓮旅社，沿路翻山越嶺尋找公共電話及計程車，殊不知已走了近4小時還找不到回去的路。

警方進一步了解，王男住新竹市，與父親等人南下高雄工作，一行5人夜宿阿蓮區某旅社，王民當天工作完畢後返回旅社，因查覺女友劈腿提分手，他心情不好喝了酒情緒崩潰，在旅舍大哭大鬧，還跟父親吵架後，負氣趁隙徒步離開了旅社，欲返回新竹市。

然而，王男因人生地不熟，走出旅舍後毫無方向感，行動電話又忘記帶在身上，他沿途也找不到公共電話或計程車，情傷加上與家人的衝突，天氣寒冷加上山區迷途，車禍受傷的腿走起路來又疼痛不已，正當萬念俱灰之際，適逢員警出現。

面對王員好言相勸，王男情緒崩潰大哭，直說真想去死一了百了，員警一再勸慰他，並帶著他回到旅舍，王男父親看著員警帶著兒子出現，才知道兒子出狀況，員警也勸王父有話好好說，幫兒子早日渡過情關。

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