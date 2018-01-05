北捷台電大樓站男子聲稱持有爆裂物 警調查後虛驚一場

捷運台電大樓站上午驚傳有民眾持爆裂物，警方調查後原來是虛驚一場。（資料照，記者陳紜甄攝）

2018-01-05 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運台電大樓站今日上午9時30分許，有一名男子聲稱持有爆裂物，警方追查後發現男子身上沒有可疑物品和爆裂物，目前已帶回男子偵訊。

綜合媒體報導，男子當時在捷運服務台大喊自己帶著爆炸物，並要求站務人員找記者來，捷運人員報警後男子隨即逃跑，警方透過監視器仍逮捕嫌犯，清查後並無發現任何爆裂物，僅是虛驚一場。

（更新時間：10:26）