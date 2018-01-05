詭！飛靶射擊會員陳屍山溝 背部中槍疑他殺

施男陳屍甲仙山區，被來警查出後背有槍傷。（記者黃佳琳翻攝）

2018-01-05 09:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕41歲施姓男子去年底前往那瑪夏山區打獵，後來無故失聯18天，再被人發現時，已陳屍在甲仙和那瑪夏交界的一處山溝，檢警原以為施男因受困山區多日，身體不適死亡，但經複驗後，竟在他後背發現一處疑似槍傷，檢警懷疑死因不單純，目前已成立專案小組尋線追查中。

警方指出，施姓男子去年12月9日前往那瑪夏山區訪友，但直到12日都未返家，家屬向警方報案時，僅表示男子上山訪友後未歸，希望警方協尋，但後來發警方查出，施男是台南市某飛靶射擊協會的會員，失聯當天，施男還帶著1把飛靶射擊槍入山打獵。

警方獲報後在那瑪夏山區展開搜尋，六龜救難協會飛鷹大隊也受家屬請託在附近山區搜索，家屬還在網路上以50萬元張貼尋人訊息，但因山區幅員遼闊，無法確認施男最後落腳點，搜索行動最後無疾而終。

上月26日，民眾在小林村遺址旁步行約1個多小時的獻肚山區的山溝旁，發現有人陳屍其中，警方獲報前往調查，懷疑是失聯18天的施男，經通知家屬指認和比對DNA後，確認死者身分是施男無誤。

由於施男死亡多日，身體已腐爛，檢警根據家屬供稱，得知施生前有糖尿病等慢性疾病，懷疑他因疾病發作猝死山區，但經昨日複驗後，竟在他後背發現一處槍傷；雖然檢警在施男陳屍地點發現1把飛靶射擊槍，但因傷勢出現在後背，排除自殺的可能，目前全案朝他殺方向進行偵辦。