恐怖情人拿仿真假槍稱要一起死 警跨區搶救

2018-01-05 09:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣康姓男子為挽回陳姓前女友的心，先到台北要脅不復合就要對陳的現任男友開槍，陳女因此上了康男的車，一起到汽車旅館後，康男竟還拿出玩具槍，對陳女說「要死就一起死」，陳女報警未果，又被康男帶往宜蘭，所幸陳趁康不注意時，聯絡上認識的新北市員警，新北警方轉報宜蘭警方聯合營救陳女；全案康男被依妨害自由罪嫌起訴。

起訴書指出，31歲康姓男子有槍砲前科，105年9月與陳女交往後，雙方於去年6月分手，陳女也於去年7月申請暫時保護令，沒想到，康男為了挽回陳女，於去年7月前往台北車站8號出口等待陳女下班，看見陳進到捷運站後，即把人拉走。

康男見陳女不願談復合的事，竟聲稱要對陳女的現任男友開槍，陳因心生畏懼就上了康男的車，康先開車在台北亂繞，並不斷要求陳女與現任男友分手，更奪走陳的行動電話，將人載往南港的汽車旅館。

到了旅館後，陳女趁康男去車上拿東西，打電話報警，沒想到電話剛接通，康男就拿了把很像真槍的玩具槍進到房間，並佯裝要自殺，大喊「要死就一起死」，陳女不敢與警方對話，遂將電話放在一旁，利用與康男間的大聲對話，讓電話另一端的值勤員警了解發生何事，警方依陳女手機定位地點，但仍找不到2人。

因汽車旅館退房時間將至，康男又載著陳女前往宜蘭，陳不斷要求要回家，但康仍不從，抵達宜蘭後，陳趁著康與友人見面，藉機用通訊軟體向認識的新北市賴姓員警求救，新北警方遂通知宜蘭分局民族派出所協助營救陳女成功。

康男於偵查中辯稱，他找陳女是有話要說，並沒有強迫陳上車，也沒有不讓陳女打電話回家，槍也是玩具槍，一再強調只是要跟陳女講話；但檢方依據陳女證詞、員警來電顯示畫面、通話與報案紀錄，加上陳女有申請暫時保護令，依妨害自由罪嫌起訴康男。