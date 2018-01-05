行竊民進黨扒手今出獄 立即解送出境交韓警帶回

2018-01-05 09:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕韓國籍國際慣竊趙準基（譯音，CHO JUN KI），去年8月以觀光名義來台，卻侵入民進黨中央黨部行竊，8月6日凌晨在新北市烏來落網後，台北地檢署認為他有逃亡之虞，且在台無固定住居所，依加重竊盜罪將他聲押。今日中午他將刑滿出獄，由台北監獄送交給移民署執行驅逐出境。

據警方表示，韓國警方也將會親自派人來台，押解這名讓韓國顏面盡失的趙準基，並搭今日晚間7時25分的大韓航空班機，返國接受調查。

韓國籍慣竊趙準基，在去年8月2日闖入民進黨中央黨部辦公室行竊後，逃往日本，結果被遣送回台時，竟從桃機偷溜入境。他輕鬆翻越閘門入台，閘門的紅外線警報器也未發生作用，移民署國境事務大隊7小時後才接獲航空公司通報，始知趙男已入境。

趙準基案發後，與韓籍李姓女友躲往新北市烏來區「璞石麗緻溫泉會館」，警方凌晨前往逮人時，趙嫌卻一度拋下女友兔脫，經大規模搜山圍捕，終於在一棟無人民宅將他逮獲。

趙準基供稱，不知道偷的是台灣執政黨的辦公室，對於造成軒然大波，他用英語直說：「Taiwan sorry！（對不起台灣！）」

趙嫌供稱，去年7月31日他從泰國來台灣旅遊，入住喜來登飯店，隔天清晨7點多，外出想找韓式早餐店時，發現附近最高的「華山商務大樓」看起來氣派雄偉，才臨時起意搭電梯上樓行竊。

趙嫌說，他搭電梯逐層尋找沒上鎖的門，發現8樓門沒鎖便闖入搜刮，在其中一個辦公桌抽屜發現9萬元現金，隨即放入口袋離開，他並沒拿其他文件；檢警勘查現場監視器畫面，也沒發現他手上有拿其他東西。