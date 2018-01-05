涉違反證交法 IDF戰機協力商500萬交保

2018-01-05 06:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕檢調接獲檢舉，IDF經國號戰機零組件廠商全特技術工業股份有限公司，借貸積款國防工業發展基金會3.6億元，董事長張連生與兒子張永達共謀，成立子公司，以6億元高價收購全特土地廠房，涉犯違反證交法非常規交易等罪，新北地檢署昨約談張姓父子，今天凌晨訊後諭令張連生、張永達分別以500萬元、100萬元交保。

配合政府自製IDF經國號戰機政策，國防基金會出資20%、張連生出資80%，於1983年共同創立全特公司，並由張連生擔任全特董事長，國防基金會並貸款3.6億元給全特，張連生是連帶保證人，需負擔80%連帶清償責任，但全特因經營不善虧損，2004年爆發財務危機。

債務經多年累積，本金加利息變7億元，張連生陸續償還2億餘元，仍積欠4億餘元，國防基金會聲請對全特進行強制執行，但全特市價僅1億餘元，張連生怕公司若進行法拍，先前投下的資金與借款將無法回收，於是與兒子張永達合謀。

檢調獲報指出，2013年，張連生與時任機殼廠富驊公司董事長的兒子共謀聯手，成立子公司富驊航太，佯稱要發展航太事業，以左手買右手的方式，用高於市價的6億餘元，買下全特的土地廠房，讓張連生不但得以清償剩餘4億元債務，還能拿回當初借款公司的2億餘元。張姓父子2人現已退出富驊及其子公司。

新北地檢署檢察官檢肅黑金專組檢察官劉文瀚昨指揮法務部調查局北機站，搜索全特公司及張家父子住處等10處，並帶回父子等16人以釐清案情。