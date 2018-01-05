龍發堂8年死97人 雄檢將調閱病歷查「部分死因異常」

2018-01-05 00:45

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄龍發堂爆發法定傳染病群聚疫情，衛生局調查發現龍發堂近8年有97名住民死亡，由於部分死因異常，雄檢昨晚（4日）通知衛生局將調閱97名死亡住民的病歷，重新檢視、查明清楚。

龍發堂爆發阿米巴痢疾、結核病群聚疫情，衛生局介入輔導查核，發現近8年共97人死亡，每年平均死亡人數高於一般精神照護之家，死亡原因50％以上是營養不良或「外力侵襲致死」，衛生局並將死因與病歷記載有落差部分移送檢調。

雄檢昨晚通知衛生局，將調閱龍發堂近8年97名住民的死亡證明及病歷資料，重新檢視，查明有無問題。

衛生局說，由於有住民死亡異常，逐一查閱每位死亡住民的死亡證明及病歷資料，想從病歷內容了解死因，卻發現很多病歷內容少得離譜，「寫得很爛」。

衛生局發現，有住民死因是食道破裂，但從病歷資料內無法說明，而且開死亡證明的醫師也沒報請檢察官相驗，到底一個人為何無緣無故食道破裂？無法解釋。

另有住民死因是心肌梗塞，但病歷卻看不有心血管疾病，倒是病歷記載死前有反覆拉肚子而休克，其死亡診斷書與病歷紀載也有明顯落差。

衛生局指出，龍發堂的住民就醫集中在當地一家醫院，許多住民的死因很奇怪，而且無法解釋，但衛生局只有行政調查權，所以將有疑問的死亡證明及病歷移送檢調查明。