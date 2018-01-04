獨家》男子駕車衝店撞死按摩女 肇事前20分鐘姊夫突暴斃

林男駕車高速衝進按摩院，車子卡在店內，店裡設施被撞得慘不忍睹。（記者湯世名翻攝）

2018-01-04 23:33

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣林姓男子昨天疑因精神狀況不穩定，開車外出行經芬園鄉彰南路時，轎車筆直衝入路旁一家美容按摩店，造成店內正在為男客按摩的中國籍女子傷重不治，警方事後赫然發現，林男的姊姊與姊夫特地回來與家人商討是否將他送醫診療精神狀態，不料林男姊夫竟在其肇事前20分鐘即因氣喘發作倒臥浴室，送醫不治，這種巧合令警方直呼：「太玄了！」

林男從昨天下午到晚間10點，都在醫院大吼大叫，醫護人員只好為他施打鎮靜劑，讓他安分下來，今天林姓男子精神狀態好轉，警方製作筆錄時，林男供稱，昨天下午他耳邊突然有「魔神仔」要他「開車出門衝入田裡」，他即照做，但車子開到一半，「魔神仔」又要他「衝往按摩店」，他也照辦。林男供詞令警方嗤之以鼻。警方訊後，將林男依過失致死罪嫌移送法辦。

彰化警分局芬園分駐所長陳和順指出，林男精神狀態不穩定，其家人一直有將他送醫診療或送到療養院的打算，但他狀況時好時壞，始終沒有送到療養院，這次林男的姊姊與姊夫特地返回芬園老家，要與家人商討如何處理林男的狀況，不料昨天下午林男外出前約20分鐘，其姊夫突然在浴室疑因氣喘發作昏倒，送醫不治，20分鐘後林男即突然開著車出門，旋即衝撞美容按摩店，造成中國籍的黃姓女店員被撞成重傷，送醫不治。

陳和順昨天為處理這件車禍事故忙了一整天，傍晚時同僚告知除了要報驗按摩女之外，還有另一件死亡案件要報驗，死者就是林男的姊夫，陳和順乍聽直呼：「怎麼可能，搞錯了吧，別開玩笑了！」經他了解後，赫然發現確有此事，令他直呼：「實在太玄了！」

警方並表示，死者黃姓女子在中國曾有婚姻，育有一名擔任公安的兒子，近期內可能將透過管道來台處理黃女的後事。