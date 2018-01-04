小數據大分析 警方統計：不看新聞容易被騙

2018-01-04 23:28

〔記者王捷／台南報導〕詐欺犯罪是最影響民生的犯罪，台南市警方統計發現，詐欺集團最常見的是「假網購」詐騙，而「重複付款式」、「假親友」排第二及第三，「假援交」則是排第四，其中受害年齡層最廣、不分男女的詐財法是「假網購」，這些年輕受害人的共同點是，愛上網、但不太看新聞接受新知。

無論警方做再多宣導，仍有民眾受到詐騙，因此警分局實施計畫，每接獲詐欺案，就由警方詢問多一些問題做調查，由一個月受理的詐欺案件做統計，希望針對受騙族群做防治。

其中，最大宗的詐騙手法「假網購」衍生的詐欺犯罪，這個手法是用低於市場假的假商品，引誘貪便宜的受害者上當，這類的受害者性別沒有特別明顯，年齡分布在18到26歲，職業是學生或小資族，雖然是網路高度使用者，但是共同點是不看任何類型的新聞，因此造成宣導失效。

第二大的詐騙手法是「假網路購物分期交易」，這個手法是在受害者網購後，歹徒會通知受害者交易出錯，要將受害者的錢先領出，這個詐騙法的受害族群，與「假網購」相同，都是不愛看新聞的年輕族群。

第三種常見的詐騙手法是「假親友」，歹徒打電話給被害人，裝成是被害人的朋友借錢，這類受害人年齡層分布49到76，大多是退休的長者，與前兩項受害者的共同點同樣是不常接受新知。

最後才是假援交、假徵婚，前項受害者是男性、年齡分布在18到30歲，後者則是女性平均年齡是40歲，警分局的統計與刑大統計大致相同，呼籲民眾要注意。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆