尤加利木片太臭了 裝卸業者挨罰10萬

2018-01-04 23:12

〔記者吳政峰／台北報導〕東海岸公司前年承攬裝卸4萬餘噸尤加利木片，木片散發酸臭味，被花蓮縣政府歸類為令人厭惡的氣味，開罰10萬元；東海岸公司不服，主張裝卸的木片品質高，用來製作精油，不知稽查員認定的「惡臭」標準在哪，且現場也有架設防塵網，希望法官撤銷罰單；法官指稽查員聞到「餿水」味，且現場無灑水裝置驅散味道，原處分沒問題，判東海岸敗訴。

花蓮縣環保局人員前年5月20日至花蓮港區稽查，發現東海岸公司承攬卸載巴拿馬籍貨輪「綠王輪」木料4萬998噸，自船上卸貨到裝載卡車作業，未做有效空氣污染防制措施，造成木片味道逸散，產生令人厭惡或其他不良情緒反應的氣味。

稽查員確認木片大量露天堆置，風吹日曬、雨淋、海風吹拂，散發出異味及發酵等，現場又沒有惡臭收集及處理設備，致臭味逸散空氣中，造成污染，100公尺遠就可聞到類似餿水味，遂依「空氣污染防制法」開罰。

東海岸公司不滿，指當日裝卸的是高品質澳洲尤加利木片，用來製作精油與紙漿，從卸貨、堆放、到裝載不到48小時，時間極短，絕對不可能有木片發酵或發臭的情形。

東海岸主張，作業已裝設防塵網、防塵布；至於「異味惡臭收集及處理設備」，應數場所管理人之義務，不應歸責於裝卸業者身上；而「惡臭」、「嚴重異味」等認定沒有客觀標準，人民無法依循，違反行政程序法的明確性原則。

一審花蓮地院指出，稽查員聞到酸臭刺鼻餿水味，基於經驗法則以嗅覺判定該氣味是「臭味」，應屬可信；而現場防塵網共5片，覆網不全，無灑水，空污防制措施確實不足，判開罰有理。

東海岸上訴二審台北高等行政法院，卻未指出一審哪裡用法有問題，被認定上訴不合法，予以駁回，全案確定。