1/4 威力彩、今彩539 頭獎都摃龜！

威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2018-01-04 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月21日）開獎的第1070000002期威力彩，頭獎摃龜；第107000004期今彩539，頭獎也摃龜。

第1070000002期威力彩中獎號碼為：「第一區：02、12、21、24、34、37。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共6注獲得，每注可得15萬元；肆獎共28注獲得，每注可得2萬元；伍獎共147注獲得，每注可得4000元；陸獎共1037注獲得，每注可得800元；柒獎共2334注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬2981注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4790注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9652注中獎，每注可得100元。

第1070000002期38樂合彩中獎號碼為「02、12、21、24、34、37」，五合摃龜；四合共1注獲得，每注可得6萬7500元；三合共56注獲得，每注可得5750元；二合共1560注獲得，每注可得750元。

第107000004期今彩539中獎號碼為「10、14、21、25、26」，頭獎摃龜；貳獎共134注獲得，每注可得2萬元；參獎共5789注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7023注獲得，每注可獲得50元。

第107000004期39樂合彩中獎號碼為「10、14、21、25、26」，四合共1注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共149注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5910注中獎，每注可得1125元。

第107000004期3星彩中獎號碼為「217」，正彩共43注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000004期4星彩中獎號碼為「3329」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」