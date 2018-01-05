小黃亂叭逼車女騎士 正義駕駛追上怒譙獲網友大讚

有民眾4日在行經新北市成蘆橋時目擊，前方有女機車騎士打方向燈合法切換到要左轉的車道，但在機車後方的一輛計程車卻一直長按喇叭逼車，機車騎士被迫切回右側後，又持續往右逼車。（圖擷自爆料公社）

2018-01-05 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾4日行經新北市成蘆橋時目擊，前方有女機車騎士打方向燈合法切換到要左轉的車道，但後方一輛計程車卻一直長按喇叭逼車，機車騎士被嚇得又切回右側，他看不慣，也向計程車按喇叭及出聲喝止，之後計程車司機才「裝卒辣道歉」。文章PO出後引發網友熱議，原PO指出，舉發後也有警官私訊他，表示會協助處理。

林姓網友4日傍晚在「爆料公社」PO文指出，4日上午7點多時，開車行經成蘆橋往五股方向，目擊小黃危險逼車，據搭配影片的描述，當時計程車前方有輛機車要切換到左轉車道，依規定打方向燈切換，計程車竟追上緊貼，並長按喇叭逼車，機車騎士緊張地立刻回頭查看；過程中，計程車還切過中線，一直把機車往右逼，嚇得騎士退回右側之餘，頻頻往左警戒，後方的另名機車騎士也趕緊減速，以免發生擦撞。

這段過程讓PO文網友看得「十分火大」，也跟上去對計程車鳴按喇叭，並出口喝止說「你對摩托車逼車喔！不會太離譜嗎？我有用行車記錄器把你錄下來」。據原PO形容，這時計程車駕駛「才在那邊裝卒辣道歉」。原PO隨後指出，他也透過網路舉發，有在地警官還特地私訊他，表示會協助處理。

文章PO出後引發網友熱議，紛紛表示罵得好、哥好霸氣、原PO版主罵到聲音都逼ㄘㄟ了還是很帥，並怒批「這位計程車司機太可惡了，不舉發，煞車不及肇事責任就是你」、「真的好危險！摩拖車騎士差點被小黃撞！支持原PO」。