癮君子注意！ 私菸查獲創新高 財政部擬再提3法防堵

去年10月，高雄關破獲史上最大宗走私菸品案，走私菸品堆置在高雄港7號碼頭。（資料照，記者洪定宏翻攝）

2018-01-04 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕去年菸稅調漲20元，提高走私菸品的誘因，在財政部加強查緝下，去年全年查獲違法菸類2086萬包，為史上第5高，折合市價約新台幣9.85億元，更創歷史新高。

據《中央社》報導，財政部國庫署今日（4）公布去年私劣菸酒查緝執行成果，共查獲涉違反菸酒管理法案件3072件，其中違法菸品2086萬包。單起緝獲量更高達566萬包，折合市價約2億5000萬元，由高雄關協同高雄港務警察總隊、海巡署共同查獲，也是高雄關史上破獲最大宗走私菸品案。當時動用了相關單位逾1000人次、耗時5天才清點完畢。

國庫署副署長戴龍輝表示，菸稅新制去年6月12日上路，每包菸調漲菸稅20元，恐提高菸品走私誘因。為進一步防堵私菸，財政部除強化查緝外，也研議3大防堵私菸措施，分別為修改罰鍰上限、擴大查緝範圍及溯源管理。

戴龍輝表示，原本販賣、運輸、轉讓私菸，或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸者，查獲物查獲時現值超過50萬元者，處查獲物查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高可達600萬元，現在擬將金額提高至1000萬元。

其次，由於海巡查緝走私船舶僅限於領海內、或登記為本國籍的船舶，若外籍走私船舶跑到公海，海巡單位即無權追查。戴龍輝說，日前發生本國漁民將船舶登記為外國籍，藉此規避海巡單位追緝的案例。因此目前也考慮修法。但這涉及國際公法，外界對此仍有不同意見。

溯源管理則是希望結合防偽標籤及電子發票，建立菸品追蹤管制系統。但戴龍輝說，辨識標記的製作，仍有一些技術須突破，且所費不貲，因此也還沒有具體上路時程。

目前看來，應是以調高罰鍰較為可行，財政部預計下個會期提出修法。