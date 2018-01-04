詐團上網誆5000元租存簿 男子郵寄6本淪共犯

2018-01-04 21:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕詐騙新招！鳳山警方今表示，詐騙集團近來網路打出租用存摺花招，誆騙出租每本帳簿可賺取5000元，高市1名吳姓男子信以為真，出租6本存摺，以為可賺3萬元，不但被警示帳戶，還被當成共犯送辦，大呼得不償失！

警方調查，吳姓男子（49歲，有過失傷害前科），任職於半導體製造業，去年10月上網求職，發現有人要租用存摺，每本可賺取5000元，他竟信以為真，郵寄6本存摺給對方，以為可賺取3萬元。

不料對方還沒付款，吳男10月中旬接獲銀行電話，轉告台中警方撿到他的存摺，請他到警局領回他的存摺，沒想到他毫無警覺，不知道遇到詐騙集團，還打電話詢問對方，怎會遺失他的存摺。

好笑的是，對方騙他遇到搶劫，要他補寄存摺給他，吳男仍信以為真，補寄6本存摺給對方，直到10月19日到警局報到，才知道遇到詐騙集團，5本存摺變成警示帳簿，只剩下1本還沒被警示。

吳男隔天上銀行換簿，發現未被警示存摺內有錢，趕緊領走他人存入3萬元，警方事後接獲銀行通報警示帳戶，調閱監視器畫面以車追人，上個月底搜索吳男鳳山住處，起獲帳簿1本及3萬元等。

警方清查吳男6個帳戶，發現有7人被騙，總計損失54萬元；其中有1名公務人員被騙50萬元，僅1筆匯入吳男帳戶，氣罵詐騙集團沒良心！

警方表示，吳男否認是詐騙集團成員，辯稱貪心賺外快，沒想到遇到詐團，擔心被詐團領走3萬元，才會先行領出保管，殊不知已成詐騙車手，不但沒賺到錢，還吃上官司。

警訊後將他依詐欺罪嫌送辦，全案擴大偵辦中。