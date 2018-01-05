「傭船」運油給北韓僅冰山一角 檢調追幕後金主

涉嫌轉運石油給北韓的貨輪「方向永嘉（Lighthouse Winmore）號」。（路透）

2018-01-05 00:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢調偵辦香港籍貨船「方向永嘉（Lighthouse Winmore）」號於公海駁油給北韓，台灣籍國際油品商人陳世憲以150萬元交保，航運界透露「方」號是艘「傭船」，公海非法交易僅冰山一角，檢調除了追查有無漁船優惠油遭盜賣、牟取暴利，也追查幕後有無其他金主。

「傭船」是指租用他籍船舶，以「一趟」為單位，包括船舶、船員都是「租」的，一旦有不法或違規等情事，基於外交立場，以及非本國籍船舶，即使遭自己國家司法機關視為犯罪工具，為避免引發外交事件，或涉相關賠償問題，往往會考慮不扣船，成為有心租客的最愛，也成為航運管理上的漏洞。

檢調查出，「方向永嘉」號輪外型像散裝雜貨輪，實際是艘油化船，去年9月1日，由中國遼寧大連港航入高雄港，停靠73號碼頭，在高雄港內並未裝卸任何油品，整補油、水、食物和船用碰墊後，5日申請出港，轉往菲律賓港口。

據了解，「方向永嘉」號又於10月11日駛進南韓麗水港，裝載日本出產的精煉石油，再於去年11月6日曾駛入台中港，隔天就離開台灣；但它於公海上把600多噸精煉石油駁轉給一艘北韓油輪，被美國衛星拍到影像，涉嫌違反國際禁運決議，南韓持此證據在11月24日扣押。

檢調指出，陳世憲否認交易油品是政府補助的漁船用油，檢調目前尚未掌握這方面的不法證據，但將追查國內是否還有未曝光的金主，陳男先以偽造文書罪移送，並以150萬元交保候傳，另7名公司員工以證人身分，訊後請回。