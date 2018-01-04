空姐藏毒案獲不起訴 華航：將依當事人意願復職

2018-01-04 14:06

〔記者陳宜加／台北報導〕華航林姓空姐去年5月20日自荷蘭阿姆斯特丹返台時，遭檢舉夾帶毒品，海關並在隨身攜帶的行李箱內搜出大麻、K他命等微量毒品，以雙面膠黏貼於拉桿上，但林姓空姐認為遭人栽贓。

事件爆發後，華航因攸關重大飛安，立即予以停飛。本案今天大逆轉，林姓空姐尿檢均呈現陰性反應，全案經桃園地檢署偵察終結，將空姐不起訴處分。

華航稍早指出，案發以來，華航皆配合司法單位調查，將請該名林姓空服員在接獲不起訴通知後，提交給公司參考，後續將依當事人意願辦理復職等手續。