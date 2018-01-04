隱忍7年才爆 15歲少女指控遭阿嬤同居男友性侵

2018-01-04 13:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名少女指控7年前自己年僅8歲時，遭奶奶的同居男友指交得逞，檢方因為年代已久將嫌疑人送測謊，結果顯示他對於自己清白一事說謊，全案依強制性交及猥褻罪嫌起訴。

15歲少女指控奶奶的曾姓前男友（54歲），7年前到新竹與奶奶同居，暑假期間放假在家，由曾男幫忙照顧，但他卻趁家裡親人都外出上班之際，伸出狼爪，用手性侵，還帶她上頂樓摸胸，她嚇得急中生智騙曾男「奶奶回來了」，曾男才罷手。

個性獨立的少女對曾男伸出狼爪性侵之事，一直隱忍未將此事揭發，並與單親爸搬到台中住。由於少女父親又結交女友，少女跟準繼母回娘家遊玩，與準繼母的身障弟玩遊戲，結果該男因動作過大，碰觸到少女敏感部位，讓少女悶悶不樂。

少女到校後因行為有異，老師詢問之下才得知少女疑遭騷擾，少女竟向老師爆出「奶奶的前男友還用手指弄她下體，也有帶她到頂樓摸胸。」校方老師才緊急報警處理。

曾男向檢警矢口否認犯行，表示他絕沒有做這種事。檢方傳喚少女生母到庭作證，少女母也氣呼呼的向檢方表示「當年她與老公未離婚後住在家裡，也曾遭到曾男調戲，讓她很不開心，沒想到他會對女兒做這事。」事後檢方將曾男送測謊，結果顯示曾男有說謊的現象，而少女指述相當明確一致，因此認定曾男有犯罪嫌疑，依強制性交及猥褻罪嫌起訴曾男。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆