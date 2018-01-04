神來一丟ㄅ一ㄚˋ ㄎㄤ 安非他命、大麻全都露

郭男將藏有毒品菸盒往後一丟，結果被身後另名員警當場抓包。（記者許國楨翻攝）

2018-01-04 13:00

〔記者許國楨／台中報導〕郭姓工人開車攜毒搭載曾姓同事外出吃宵夜，遇路檢點被攔查，故做鎮定的的他佯裝配合警方查詢身分資料時，竟趁著夜色偷偷將藏有安毒及大麻的菸盒往身後一丟，以為神不知鬼不覺，殊不知後方就站著另1警員當場被抓包，車上也被搜出曾男持有的安非他命，宵夜沒吃成雙雙先進警局。

台中市第二分局立人派出所，前晚在北區興進路設置路檢點執行取締酒駕勤務，期間發現一輛自小客在路檢點前突然停靠路旁，警方直覺有異上前攔查，並請分別39歲、26歲的郭姓駕駛及曾姓乘客下車接受盤查並實施酒測，就在詢問相關年籍資料時，原本還一臉鎮定的郭男以為夜間視線不佳，竟偷偷將身上藏有毒品的菸盒往身後一丟進圖躲避查緝。

但心虛的郭男壓根沒注意到身後還站著另1名警員，丟菸盒動作全被看在眼裡，警方當場質問他丟了什麼東西？郭男起初還不認帳，直到警方告知已全程目擊，才乖乖坦承菸盒內有安非他命、大麻（0.26公克）各一包。

只是郭男這一丟也害了曾男，因為曾男下車前就先將持有的4包安非他命（3.67公克）藏在副駕駛座椅下，以為只要配合盤查沒事就能離開，沒想到郭男竟將毒品丟給警察撿露了餡，害得他藏在車上的毒品也被搜了出來，只能無奈的望著豬隊友乖乖被逮，2人均坦承持有及吸食毒品，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

警方同時在車內起出曾男藏放的安毒。（記者許國楨翻攝））