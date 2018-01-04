攔檢不停還撞警 警開槍後仍揚長而去

白色轎車遇警方攔檢不停，還意圖衝撞員警，警方朝車輪開了一槍。（記者姚岳宏翻攝）

2018-01-04 12:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市警方凌晨追緝一輛遮住後車牌的可疑白色轎車，一路從信義路追至基隆路，對方卻一再攔檢不停，還涉嫌衝撞員警，警方認當時情況緊急，對白車後輪開了1槍，但沒打中，白車仍加速上基隆路高架橋往新北市方向揚長而去，目前警方正調閱監視器，循線追緝中。

北市警方凌晨2時許獲報，信義路四段265巷口有青少年聚集疑要尋釁滋事，警方趕抵現場，雖未發現人，但看到有兩輛紅色及白色轎車正要分頭離去，警網隨即呼叫支援並在後緊追。

其中追白車的員警，一路從信義路四段追至基隆路二段160號前，白車恰巧被停等紅綠燈的前車擋住，警方展開包抄，沒想到變綠燈後，白車竟涉嫌衝撞擋在車左前方的員警，人在右後方的馬姓員警見狀，擔心出意外，立刻朝白車後輪胎開了一槍，但白車最後仍逃逸無蹤。

另外一輛紅色轎車駕駛，疑似路況不熟，不知信義路是單行道，開到路口遲疑時被警方攔下，警方喝令車上5人全部下車，並在前後座腳踏墊處，發現5把開山刀及電擊器，但20歲林姓駕駛表卻說，他們只是開車經過，要去找人聊天，否認去尋仇，也不認識白車駕駛。

警方對其說法存疑，先將車上有刀械的5人依社維法移送，另擴大調閱監視器，尋找白車下落釐清案情。

警方在紅車上找到5把開山刀及電擊器。（記者姚岳宏翻攝）