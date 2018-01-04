與人妻同床被逮 壯小王辯自己「打手槍」 高院：匪夷所思

2018-01-04 12:36

〔記者楊國文／台北報導〕洪姓中國籍新娘和身材壯碩的陳姓貨運司機到摩鐵開房間，被洪夫報警捉姦查獲同床共寢，卻無通姦事證，但陳男被查扣到精拭其精液的衛生團，對此，陳男辯稱，該衛生紙團是他情不自禁時，自行到洗手間「打手槍」，和洪女並未通姦，但高等法院打臉稱「不可能」，認定孤男寡女深夜僅穿肉衣褲同睡一床，那有男方自行到洗手間打手槍之理，依通姦、相姦罪各判洪女、陳男3月徒刑定讞。

此起丈夫捉姦案，發生在2014年4月凌晨6時，洪女丈夫許男獲報妻子和陳男深夜投宿宜蘭某摩鐵後，直到清晨皆無動靜或外出，洪夫立即會同徵信社報警捉姦，當場查獲洪女、陳男同床共寢，洪女當時僅穿一件黑色薄紗和短內褲，顯現出姣好身材，陳男則上半身赤膊，只穿內褲，但未當場查獲性交事證；不過，洪夫等人在洗手間發現一個可疑的衛生紙團，經鑑定乃沾有陳男精液的衛生團。

洪夫不滿，對妻子和陳男提出通姦、相姦罪告訴，洪女和陳男則口徑一致指出，2人並無姦情，是因2名友人來訪聊天，直到深夜2友人才離去，因時值凌晨，他們才同床共眠，但沒有發生姦情。

不過，高等法院認為，洪女和陳男辯詞，令人匪夷所思，2人深夜僅穿著貼身衣物同睡一床，顯示兩人異常親密，質疑陳男何須自己到洗手間打手槍？此辯詞令人匪夷所思，何人會相信？

高院指出，另審酌洪夫提出事後和陳男曾簽訂協議書，協議書中陳男承認有通姦的妨害家庭行為，而向洪夫道歉，並同意賠償，足以認定洪女、陳男有姦情，今判2人各3月徒刑，均可易科罰金9萬元定讞。