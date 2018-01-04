開車忽快忽慢被攔查見毒 想找雞排店結果GG了

2018-01-04 12:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市邱姓男子凌晨開車行經大溪區康莊路，因忽快忽慢被後方警車追上攔下，大溪警方趨前盤查時，他解釋：「肚子餓，外出找看看有沒有雞排可以買，才會忽快忽慢。」但警方早看到駕駛座扶手凹槽有一包海洛因，已依毒品罪嫌將他送辦。

邱男（40歲）被起出0.28公克的海洛因，他一度還裝傻：「不知道為何會有毒品在那裡？」

警方不斷追問毒品來源，邱男才供稱，去年他曾向一名陌生男子購買海洛因，且一次就買了18公克，慢慢吸食到現在，只剩下最後的0.28公克就沒了，豈料竟會在此時被逮。

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