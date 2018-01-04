16歲男寄住朋友家 借錢還出言不遜 被圍毆成傷

監視器拍下6人在暗巷內圍堵林姓被害人。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

2018-01-04 12:14

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區16歲林姓男子，因與家人不睦，日前借住在19歲徐姓友人的住家，期間還陸續向對方借了8000元生活費，但寄人籬下卻經常出言不遜，囂張行徑讓徐男心生不滿，上個月29日深夜，徐男藉故將林男約出，私底下找來5名友人聯手痛毆林男後逃逸，警方漏夜追查，隔日凌晨即逮捕徐男在內等4男2女。

警方調查，被毆的林男目前在夜市打工，因經常入不敷出，又與家人不睦，日前才借住在徐姓友人位於新莊區福壽街的住家，據了解，其間林男多次向對方借貸生活費，有求於人卻說話不客氣，甚至出言辱罵徐男，讓對方懷恨在心。

上個月29日深夜11時許，徐男藉機將李男約到住家附近的巷弄，一見到他就夥同5名友人將他團團包圍，其中徐男與16歲簡男持鋁管、雨傘痛毆李男，造成其左中指骨折，頭、背部挫傷，所幸送醫後無生命危險。

新莊分局獲報後循線追查，隔日凌晨逮捕徐、簡男，以及在旁叫囂的16歲王男、14歲李男、18歲許女、15歲蔡女，偵訊時徐男承認犯行，供稱因為不滿對方出言不遜，一氣之下才會出手，警方訊後依妨害秩序、傷害罪嫌將6人移送法辦。