北市自行車違停拖吊 3天拖走56輛、領回24輛

台北市自行車需停放在合法自行車格、車柱，擅停亂邊、騎樓、人行道都可能遭拖吊。（記者黃建豪攝）

2018-01-04 12:03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市自行車拖吊違停從今年1月1日起開始收取100元拖吊費與每12小時25元的保管費後，光3天就拖吊56輛自行車，目前僅24輛領回，共收取3100元罰金。為此，北市交通局上午再次召開記者會，宣布新的「自行車自主登錄」系統已於1月1日正式上線，透過輸入個人資料、自行車車碼或照片等資訊，可於第一時間就掌握車輛行蹤，是否遭拖吊與遭拖吊地點等訊息，並強調該登錄系統，只是便利民眾查詢，規定上不可做取締用途。

停車管理處指出，今年收取慢車（自行車、電動自行車、三輪車、手拉貨車）保管、拖吊費用後，已拖走56輛自行車，其中僅1輛是oBike，其餘皆為私人自行車，但目前僅24輛車已領走，並收取3100元罰金。若以扣除每輛車100元拖吊費，以民眾已繳保管費用可發現，民眾自行車遭拖吊後，平均約1天以後才會來領走車輛。

停管處也指出，保管費收費方式，為前12小時免費，由拖吊進入保管場開始計算，最多保管4個月，就會交由環保局廢棄或拍賣，保管費最高累計到約6000元。至於是否影響民眾領車意願。停管處說，去年拖吊6000輛自行車中，領走5000多輛，領取率達8成，今年收費後會不會變化，還得再觀察。

此外，除停管處網站的「自行車拖吊專區查詢」，民眾可依自行車不見的地點、日期，查詢是否遭拖吊及保管場地點外，北市府亦檢討舊有警察局建置的自行車系統，今年新上線一套「自行車自主登錄」系統。

交通局說明， 自行車自主登錄有別於過往，由警察局派警察自行替自行車做烙碼等記號，新系統得由民眾自發性上網登錄，得輸入姓名、身分證做實名登記後，再替自行車登記車碼、照片等資訊，等同替自行車登記「身分證」，之後便可透過系統做停車管理、拖吊查詢及失竊車輛查詢，掌握自行車是否失竊或遭拖吊，一個帳號可登記多輛自行車。

交通局指出，一般私人自行車若由大廠牌製造，本身就會有車碼，就算沒有，民眾也能自行為自行車以貼紙等物品，做數字或有辨識作用的標記，同樣可當作車碼登記在系統上。

停管處補充，今年已遭拖吊的56輛自行車，全部都還沒做自主登錄，因此無法用自主登錄系統來查詢，但現行仍可上停管處網站的自行車拖吊專區查詢。

要提醒民眾的是，目前台北市的自行車拖吊，主要先針對14處違停拖吊熱點，包括：捷運科技大樓站、東門站、大安站、景美站、古亭站、圓山站、中山國中站、台電大樓一號出口、羅斯福路四段、羅斯福路新生至辛亥段、松山火車站、大安區大學里、萬華行政中心及和平東路二段118巷。

依台北市規定，自行車只能停放在自行車停車格、停車柱及免收費機車停車格，若停在收費停車格、紅黃線、消防栓、路口、公車停靠區及機車退出騎樓、人行道路段，都會被拖吊。