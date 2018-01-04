真的被陷害？華航空姐行李搜出毒品不起訴

華航林姓空姐行李內被海關查獲疑似毒品，她喊冤是遭人設計陷害，檢察官今天偵結，予以不起訴處分。（記者鄭淑婷攝）

2018-01-04 11:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕去5月20日，華航26歲林姓空姐在執勤返台時，行李內被海關查獲疑似毒品，隨即被依違反毒品危害防制條例送辦，林女也被停飛調查，林女喊冤是遭人設計陷害，桃園地檢署檢察官歷經半年調查，今天偵結，予以不起訴處分。

由於林女曾多次被檢舉、行李經常被海關檢查，加上被搜出的毒品量少，且藏放的位置十分粗糙，檢方認為林女如知已被盯上，怎會以如此手法藏毒，毒品很有可能是他人所藏，且尿檢也無毒品反應，無積極證據證明林女有藏毒、吸毒，偵結予以不起訴處分。

林女去年5月20日服勤歐洲航線，從荷蘭阿姆斯特丹返抵台灣，行李箱拉桿及內部夾層，被搜出2小包K他命（重1.12公克）及疑似大麻的煙草、捲菸（重0.34公克），被質疑她是從阿姆斯特丹「運毒」至台灣，隨即被移送桃園市調處、桃檢訊問，她在偵訊時不斷喊冤：「是被陷害的！」她稱，自己值勤返台時，經常被海關要求打開行李檢查，她怎麼可能還會把毒品藏在行李箱，且她根本沒有施用毒品的習慣，懷疑是有人故意將毒品藏在她的行李箱並檢舉。

檢方調查，林女確實經常被檢舉，從去年3月某次入境台灣時，在航班飛行過程，海關就接獲檢舉林女藏毒，林女已經有4、5次被抽查的紀錄；檢方調閱林女值勤航班、機場等監視器，沒有發現林女有藏毒的行為。

檢方指出，林女知道自己屢被檢舉、檢查行李箱，又怎麼會以如此粗糙的方式，將毒品藏放在行李箱，與常理不符，且5月被搜出的毒品看起來「已放很久」，量也非常的少，加上她的尿檢沒有驗出任何毒品反應，毒品也無採集到林女指紋，沒有積極證據證明林女有藏毒、吸毒，確實有被栽贓的可能，偵結予以不起訴處分；至於毒品究竟是誰藏放的，目前不得而知。

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